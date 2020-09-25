“النعاس”: أتألم كثيرا من أجل الشباب لأنهم “الضحية الكبرى”

زعم محمد النعاس، الذي تقدمه قنوات «الوفاق» كخبير عسكري واستراتيجي، أن ضحية مشروع الصخيرات الكبرى هى الشباب، معبرا عن ألمه كثيرا من أجلهم.

وأضاف “النعاس” في منشور على حسابه الرسمي بموقع ”فيسبوك”: “الضحية الكبرى لمشروع الصخيرات هم شبابنا، ولا نهوض للوطن بدون الشباب وباعتبارى من شريحة الشيوخ فإننى لأتألم كثيرا من أجلهم”.

ووجه “النعاس” في منشور أخر له نداءا للشباب طالبهم فيه بالثورة قائلا: “أيها الشباب، ثوروا من أجل مستقبلكم فالوطن لا حياة له بدونكم، لا تتركوا مستقبلكم رهينة بأيدى أمثال فائز السرّاج وعقيله صالح”.

جدير بالذكر أن “النعاس”، كان قد خاطب من وصفهم بـ”الشباب” في وقت سابق أيضا قائلاً: “أيها الشباب، وطنكم يتلاعب به الأوغاد، وليس أمامكم إلا الكفاح من أجل مستقبلكم أو الموت البطىء على أيدى هؤلاء الأوغاد” على حد قوله.