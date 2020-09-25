“الحويج” يدعو الشركات العالمية لاستئناف الاستثمار النفطي بليبيا

دعا وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، الخميس، دول العالم والشركات النفطية العالمية إلى العودة للاستثمار في مجال النفط.

وقام “الحويج” بزيارة تفقدية إلى الموانئ والحقول النفطية في البريقة والسدرة للاطلاع على عملية إنتاج وضخ النفط.

ونشرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه: “وزير الخارجية قد أطلع برفقة آمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي في البريقة على الاستعدادات والجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الحرس، لتأمين الحقول والشركات العاملة في البريقة”.

وأردف: رئيس شركة سرت للنفط والغاز المهندس مسعود سليمان وعدد من المهندسين الفنيين قاموا بشرح آلية ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء.

وتابع البيان: “وزير الخارجية قام بجولة في ميناء السدرة بصحبة اللواء موسى المعداني آمر غرفة عمليات السدرة ورئيس شركة السدرة”.

وعقب الجولة التفقدية، قال “الحويج” أن الهدف من الزيارة هو توضيح الصورة الحقيقة لليبيين وللعالم أن من يحرس المنشآت والموانئ النفطية هم ليبيون ولا وجود لأي أجنبي عدا الفنيين العاملين في شركات النفط.

وأضاف: النفط هو ملك الليبيين جميعًا والموانئ والحقول تتمتع بدرجة عالية من الأمن.

ودعا وزير الخارجية الليبية المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن تتحلى بالمسئولية وأن تعمل على رفع القوة القاهرة عن كافة الموانئ النفطية والابتعاد عن الصراعات السياسية.

وأكد “الحويج” أهمية إعادة فتح المطارات وتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى الحقول النفطية”، مطالبا دول العالم والشركات النفطية العالمية إلى العودة للاستثمار في مجال النفط والذي يحتاج إلى تطوير مستمر لزيادة الإنتاج ووصوله إلى المعدلات الطبيعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية