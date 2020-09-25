اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق في تاجوراء.. لهذا السبب

اندلعت اليوم الجمعة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات تابعة لقوات الوفاق في مدينة تاجوراء، ما أسفر عن سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى حتى الآن.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الاشتباكات وقعت بين ميلشيا الضمان وميلشيا أسود تاجوراء في منطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد.

وأضافت أن المعارك شهدت استخدام الدبابات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجانبين.

وبينت أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من “مليشيا الضمان” بالرماية على عنصرين من مليشيا “أسود تاجوراء” وقتلهما.

وأوضح شهود عيان، أن الاشتبكات المستمرة، أدت إلى إقفال الطريق الرئيسي في “بئر الأسطى ميلاد”، مؤكدين أن الاشتباكات اشتدت بشكل كبير بعد أن دخل سلاح الدبابات إلى المعركة.

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