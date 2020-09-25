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«بويصير»: ظهرت «مشاريع سياسية» للاستيلاء على السلطة بعد «فشل المشروع العسكري»

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد بويصير، المحلل السياسي، المقرب من «حكومة السراج»، والذي يعيش في أمريكا منذ عدة سنوات ويدعي النضال من أجل ليبيا من هناك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد فشل المشروع العسكرى للاستيلاء على السلطه، ظهرت مشاريع سياسية لكن “للاستيلاء على السلطة أيضا”.

وهاجم محمد بويصير، في وقت سابق، مبادرة القيادة العامة التي أعلنها الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، لمعاودة إنتاج وتصدير النفط مرة أخرى.

كتب “بويصير” على حسابه بـ”فيسبوك”: “اتفاق معيتيق حفتر.. سحابة صيف عابره، لا تمطر ولا تظل وتذهب مع الريح فى دقائق” على حد وصفه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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