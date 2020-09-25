هيئة كهرباء الحكومة الليبية توضح أسباب زيادة العجز بالمنطقة الشرقية

بنغازي ـ بوابة افريقيا الاخبارية |

25 September, 2020

أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفه، أن زيادة العجز بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية سببه شح إمدادات الوقود الخفيف (الديزل).

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة في بيان صحفي مساء أمس، أن عدم تزويد الهيئة بالوقود الخفيف (الديزل) وتأخر وصول الناقلة التي من المفترض أن تصل يوم عشرين من الشهر الجاري أسفر عن نفاذ الوقود الخفيف (الديزل) من خزنات الشركة العامة للكهرباء الأمر الذي تسبب في خروج محطة (السرير الغربي ) كلياً عن العمل مما أسفر عن عجز في التوليد في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية يقدر (600) ميجاوات مما نتج عنه ساعات طرح للأحمال ترواح من 8 إلي 9 ووصل إلي 10 ساعات على امتداد كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

وقال ربيع خليفة، أن صباح أمس رست في ميناء مدينة بنغازي ناقلة وقود على متنها كمية من الوقود الخفيف (الديزل ) تقدر بـ 39 مليون لتر من الوقود الخفيف بعد وصولها قامت بتفريغ حمولتها والتي استمرت لساعات ومن ثم تم إرسال التزويدات إلي محطة كهرباء شمال بنغازي كذلك تم إرسال شاحنات علي متنها وقود خفيف إلي محطة السرير الغربي في قلب الصحراء وتحتاج هذه الشاحنات من لوقت طويل للوصول لهذه المحطة.

وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن الوقود فور وصوله للمحطة سوف يمر عبر منظومات معالجة الوقود نظراً لوجود الشوائب فيه ومنها سوف يتم ضخه للوحدات التي تعمل بالوقود الخفيف الديزل.

وقال المتحدث أن طرح الأحمال في هذه الأيام هو خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء وأن أغلب الوحدات بمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية تعمل بنصف قدرتها الإنتاجية بسبب نقص إمدادات الوقود من المصدر كذلك من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وطمأن المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن مع وصول الوقود الخفيف لمحطة كهرباء السرير الغربي وإعادة تشغيل الوحدات فيها مع الرفع على الوحدات بمحطة كهرباء شمال بنغازي ستستعيد الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية استقرارها نسبياً.

وأكد المتحدث باسم الهيئة أن استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية مرهون بتزويدها بالكميات الكافية سواء اليومية أو الشهرية من الوقود من المصدر الأمر الذي سيسهم في استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية كلياً.