«الشاطر»: العاصمة ستنتزع إلى سرت ويحقق «حفتر» انتصارا جراء تخاذل السراج

شن عضو المجلس الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، هجوما حاد على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بعد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس.

وتابع الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” ليت السراج اختلس أموالا من ليبيا ولم يختلس سياسات ليبيا ويهوي بها في أربع سنوات ونيف من حكمه إلى هذه الهاوية السحيقة من اللامعقول”.

وأضاف الشاطر:” قال السراج في كلمته لـ” الجمعية العامة للأمم المتحدة” إنه أوفى بوعده في منع حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- من دخول العاصمة”.

واستطرد قائلا:” لم يكمل بأن العاصمة ستنتزع إلى سرت وبذلك يحقق حفتر انتصارا جراء تخاذل السراج بالمفاوضات ما لم يحققه بالحرب.”

واختتم:” تحية لرجال بركان الغضب فهم من أوفوا بعهدهم” على حد زعمه.

وفي وقت سابق، شن الشاطر، هجوما، على اتفاق استئناف النفط الذي جرى بين القيادة العامة للجيش الليبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وقال الشاطر في تغريدة له عبر موقع “تويتر” إن ما تسرب من اتفاق معيتيق و(القائد العام للجيش الليبي خليفة) حفتر معاهدة بين رئيسين لدولتين.

وأصاب الاتفاق عضو المجلس الاستشاري بصدمة، فسلط لسانه بالسباب على قائد الجيش الليبي قائلا: “بيع لدماء الشهداء واستسلام لانقلابي مهزوم عفن في زمن انتصارات بركان الغضب، المغرورون (في إسقاط على معيتيق) يعتقدون أنهم على صواب، والقرار بيد الشعب”، على حد ادعائه.

وأضاف الشاطر: “لا تفاوض مع (المشير) حفتر أو مؤيديه مسألة مبدأ يجب الالتزام به وليس شعارا يرفع”، مسترسلا في الهجوم على تفاهمات بوزنيقة وسويسرا مؤخرا، والتي اعتبرها باطلة بحكم الالتزام بالمبدأ، كذلك ملتقى الحوار القادم يعد باطلا سلفا، وفقا لمزاعمه.

واستكمل: “الذي خسر الحرب لا يمنح انتصارات سياسية، لا استسلام مقابل الإفراج عن قوت الليبيين” على حد ادعائه.