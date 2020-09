مصرع 13 شخصا على الأقل في حادث غرق سفينة قبالة السواحل الليبية

لقي 13 شخصاً

على الأقل مصرعهم إثر حادث غرق سفينة كانوا على متنها.

وأفادت المنظمة

الدولية للهجرة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحادث

المأساوي وقع قبالة السواحل الليبية الليلة الماضية، وتم انتشال ثلاث جثث، مضيفة

أن عمليات البحث عن باقي الجثث لا تزال مستمرة.

وقالت المنظمة إن

22 شخصا آخرين نجوا وقد جلبتهم سفن الصيد إلى الشاطئ، وأنه يتم

تقديم المساعدة الطبية للناجين.

