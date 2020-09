نفت رئاسة الجمهورية الفرنسية، اليوم الجمعة، الأنباء المتواردة عن تنظيم زيارة رسمية مرتقبة لحفتر إلى باريس.

The post عاجل// الإليزيه: لا صحة لأنباء تنظيم زيارة رسمية مرتقبة لحفتر إلى باريس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24