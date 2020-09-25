منظمة حقوقية تدين جريمة اللافي وتطالب بأشد العقوبات

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تابعت ببالغ الأسى والحزن جريمة اختطاف وقتل السيدة _ فتحية اللافي، البالغة من العمر 60 سنة، والتي اختطفت في صباح يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، بعد مغادرتها منزلها في منطقة مشروع الهضبة بطريق المطار، حيث أعلن مساء يوم أمس عن مقتلها وضبط المتهم في الواقعة، الذي أفصح أيضا عن مكان دفن جثة المجني عليها، حسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته، أن استمرار وتيرة العنف بحق النساء وزيادة حالات قتل النساء في الآونة الأخيرة مؤشر خطير يهدد منظومة حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة وغياب تطبيق القوانين الرادعة وانتشار السلاح الذي ما من شأنه أن يسهم في زيادة مثل هذه الجرائم في ظل ضعف الحماية الأسرية والمجتمعية تجاه النساء خاصة اللواتي يواجهن العنف في الحيزين الخاص والعام، حيث حصد العام المنصرم حياة العديد من السيدات بجرائم قتل تعددت دوافعها الاجتماعية والثقافية وتجسدت بمفهوم العنف ضد النساء كونهم اناث.

وعبرت اللجنة في بيانها، عن شديد إدانتها استنكارها حيال هذه الجريمة النكراء والبشعة التي طالت السيدة _فتحية اللافي ، وتطالب اللجنة، النيابة العامة بإنزال أشد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي على المتهمين في اختطاف وقتل السيدة اللافي، قائلة :”اللجنة اذ ندين هذه الواقعة فإننا مجدداً نؤكد على مساعينا بشكل دائم للوصول إلى مجتمع آمن خالي من العنف ولا سيما العنف المبني على النوع الاجتماعي وأن سياسة الصمت على انتشار السلاح وعدم توفير الأمن والأمان يزيد من هذه الحالات”.

كما طالبت اللجنة، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالعمل بشكل فاعل على ضبط الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الفراغ الأمني الملحوظ في عديد من المناطق والمدن الليبية، ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة ومنع وقوع الجريمة قبل وقوعها وتعقب ورصد شبكات الجريمة والجريمة المنظمة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، وذلك للحد من ظاهرة تصاعد حالات الاختطاف والقتل والسرقات التي تطال المواطنين.