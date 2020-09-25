اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين “تشكيلات الوفاق” في تاجوراء

شهدت منطقة تاجوراء بطرابلس اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت متأخر من ليل الخميس، وتواصلت حتى صباح الجمعة، بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء التابعتين لحكومة الوفاق.
وأفادت مصادر لـ218 بأن المواجهات المسلحة اندلعت إثر مقتل المدعو “أحمد جدوق” التابع لكتيبة الضمان بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل أفراد كتيبة أسود تاجوراء بالقرب من مستشفى الجلدية في مدينة تاجوراء.
وردت كتيبة الضمان على مقتل “جدوق” باستهداف 2 من قادة كتيبة أسود تاجوراء بوابل من الرصاص أدى لمقتلهم وهما “نادر الأزرق أحمد طواقه”، بحسب المصدر.
وتم إغلاق طريق بير أسطى ميلاد وطريق البيفي بسبب الاشتباكات، وارتفاع حدة المواجهات بين الطرفين بكافة الأسلحة داخل شوارع المنطقة وبين الأحياء السكنية.
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