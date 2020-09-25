اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين “تشكيلات الوفاق” في تاجوراء

شهدت منطقة تاجوراء بطرابلس اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت متأخر من ليل الخميس، وتواصلت حتى صباح الجمعة، بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء التابعتين لحكومة الوفاق.

وأفادت مصادر لـ218 بأن المواجهات المسلحة اندلعت إثر مقتل المدعو “أحمد جدوق” التابع لكتيبة الضمان بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل أفراد كتيبة أسود تاجوراء بالقرب من مستشفى الجلدية في مدينة تاجوراء.

وردت كتيبة الضمان على مقتل “جدوق” باستهداف 2 من قادة كتيبة أسود تاجوراء بوابل من الرصاص أدى لمقتلهم وهما “نادر الأزرق أحمد طواقه”، بحسب المصدر.

وتم إغلاق طريق بير أسطى ميلاد وطريق البيفي بسبب الاشتباكات، وارتفاع حدة المواجهات بين الطرفين بكافة الأسلحة داخل شوارع المنطقة وبين الأحياء السكنية.

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