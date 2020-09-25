ساركوزي يخسر جولة في قضية “تمويل القذافي” لحملته الانتخابية

رفضت محكمة الاستئناف في باريس أغلب الشكاوى التي تقدم بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي والتي تطعن التحقيق في شبهات تمويل من نظام القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

وكان ساركوزي ومقربون منه قد لجؤوا إلى محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية التحقيق الذي بوشر قبل 8 سنوات في هذا الملف.

وقال أحد محامي رجل الأعمال ألكسندر جوهري المتهم منذ يناير في إطار هذه القضية إن رفض كل الالتماسات يعتبر أمراً مثيراً للقلق.

وبدأ التحقيق في القضية بعدما نشر موقع “ميديابارت” سنة 2012 وثيقة تقول إن الرئيس الراحل معمر القذافي مول حملة ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية

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