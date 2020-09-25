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ساركوزي يخسر جولة في قضية “تمويل القذافي” لحملته الانتخابية

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفضت محكمة الاستئناف في باريس أغلب الشكاوى التي تقدم بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي والتي تطعن التحقيق في شبهات تمويل من نظام القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

وكان ساركوزي ومقربون منه قد لجؤوا إلى محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية التحقيق الذي بوشر قبل 8 سنوات في هذا الملف.

وقال أحد محامي رجل الأعمال ألكسندر جوهري المتهم منذ يناير في إطار هذه القضية إن رفض كل الالتماسات يعتبر أمراً مثيراً للقلق.

وبدأ التحقيق في القضية بعدما نشر موقع “ميديابارت” سنة 2012 وثيقة تقول إن الرئيس الراحل معمر القذافي مول حملة ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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