ترسيم الحدود مع اليونان ومالطا.. أبرز نقاط اجتماع سيالة وصنع الله

عقد أمس الخميس، اجتماع بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بين وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لمناقشة عدة مواضيع كان أبرزها مسألة ترسيم الحدود البحرية مع دولتي (اليونان، ومالطا)، وكيفية حلحلة هذا النزاع ودياً بما يخدم مصلحة الدولة الليبية وجميع الأطراف وذلك وفق القوانين المعترف بها دولياً.

وأكد سيالة، أن الوزارة ستتواصل مع حكومات هذه الدول للتفاوض ومناقشة الامر والتوصل إلى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا.

كما أوضح صنع الله، بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتهم الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم، إلى أن يتم التوصل الى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة الدولة الليبية.