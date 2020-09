أنباء عن توافق مبدئي بين الجيش والوفاق على جعل سرت منزوعة السلاح

أفادت مصادر إعلامية أن الجيش وحكومة الوفاق، توصلا لتوافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة، التي يجري التداول بشأنها.

وأضافت المصادر أن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط سرت، وأنهم سيعلنون هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق.

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت في وقت سابق توافق الأطراف الليبية خلال تواجدها في مصر على إنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم الجيش والشرطة وقوات خاصة متعددة لحماية سرت والجفرة ولتأمين المواقع النفطية بشكل كامل، وأن أن تتولى لجنةٌ ليبيةٌ مراجعةَ كافة الاتفاقيات التركية التي وقعت مع حكومة الوفاق، والعمل على التوصل إلى اتفاق بتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة.

