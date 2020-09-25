الملف الليبي يتصدّر مشاورات القاهرة وباريس

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى لقائه نظيره الفرنسي جان إيف لودريان على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية السلبية.

ولفت شكري الذي التقى لودريان على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في عمّان، إلى الجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة الدعم والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإخراجها من الأزمة الراهنة.

وكان لودريان قد دعا في وقت سابق إلى احترام وقف إطلاق النار، واستئناف الحوار السياسي الليبي، مطالبا بتوزيع عادل وشفاف لعائدات النفط في إطار الحل.

وفي سياق متصل، قال سفير فرنسا لدى القاهرة ستيفان روماتيه إن الملف الليبي يحظى بالأولوية لدى باريس والقاهرة، مضيفاً أن بلاده تبذل مع مصر كل الجهود الممكنة لتفادي أن تصبح ليبيا بلدا غير مستقر ويتنامى فيه الإرهاب.

وأكد روماتيه على ضرورة دفع القاهرة وباريس باتجاه إنهاء هذه الأزمة، للوصول إلى اتفاق لوقف النار ووقف التدخلات الخارجية التركية واحترام قرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح.

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