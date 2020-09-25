هيئة الكهرباء: شح إمدادات الوقود وراء طرح أحمال المنطقة الشرقية

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة، إن زيادة العجز بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية سببه شح إمدادات الوقود الخفيف، وتأخر وصول الناقلة التي من المفترض أن تصل خلال العشرين من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن تأخر الناقلة تسبب بنفاد الوقود من خزانات الشركة العامة للكهرباء وخروج محطة السرير الغربي كلياً عن العمل، وحدوث عجز بالمنطقة الشرقية يقدر بحوالي 600 ميغاوات، وهو ما نتج عنه ساعات طرح للأحمال تتراوح من 8 إلي 9 وقد تصل إلى 10 ساعات على امتداد كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

وأضاف خليفة، أنه صباح الخميس رست في ميناء بنغازي ناقلة وقود نفط على متنها كمية من الوقود الخفيف تقدر 39 مليون لتر، وبعد وصولها قامت بتفريغ حمولتها التي استمرت لساعات ومن ثم تم إرسال التزويدات إلي محطة كهرباء شمال بنغازي ومحطة السرير الغربي.

ولفت المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء إلى أن طرح الأحمال خلال هذه الأيام خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء وأن أغلب الوحدات بمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية تعمل بنصف قدرتها الإنتاجية بسبب نقص إمدادات الوقود من المصدر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية