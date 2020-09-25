“عضو بمجلس الدولة”: علينا استقطاب دول الجوار واستخدام الدبلوماسية الهادئة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، أن المرحلة الحالية في ليبيا لابد وأن تلعب فيها الدبلوماسية الحكيمة الهادئة دورا كبيرا لحلحلة الأزمة، مشيرا إلى ضرورة وضع حلول دبلوماسية واستقطاب دول الجوار بعيدا عن التوترات والخلافات السياسية.

وزعم “أحمد لنقي”، خلال مداخلية هاتفية على قناة “فبراير” الداعمة لحكومة “فائز السراج” ومليشياته، أنه بدون الدبلوماسية لن نصل لشيئ، لأننا حاولنا استخدام الحل العسكري وفشلنا وكانت نتيجته وخيمة على أنحاء ليبيا كافة.

ولفت “لنقي” إلى أن الشعب الليبي مل من الحروب والدمار، مشيرا إلى بيان القاهرة الذي خرج بعد لقاء أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة مع اللجنة المصرية المهتمة بالشأن الليبي كان “عين العقل”، مؤكدا أن الحل السياسي الدبلوماسي وتحييد الصراع في ليبيا هو ما تنتهجه مصر وتركيا الأن متوقعا لقاءا قريبا يجمع وزيرا خارجية الدولتين.

ووجه “لنقي” بأن تلعب الدبلوماسية الليبية دورا الأن خاصة أن مصر أوضحت في بيان رسمي أنها لن تنحاز لطرف ضد أخر وأنها تتوقع وصول وفود من حكومة الوفاق للقاهرة للتباحث، قائلا “هذه فرصة لابد أن نستغلها ولا نجعل تصريحات الدول الغربية تستفزنا.