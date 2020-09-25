خبير روسي يصف الصحفيين الذين نشروا خبر تحطم مروحية لفاجنر في ليبيا بالأميين

قال رئيس مجموعة الغرفة العامة الروسية لمواجهة الأخبار المزيفة ورئيس مؤسسة حماية قيم الوطني ألكسندر مالكوفيتش، في تصريحات لقناة 360 إن الصورة المزيفة حول مصرع مقاتلي مجموعة فاجنر المزعوم في تحطمت لطائرة هليكوبتر في ليبيا تسربت إلى وسائل الإعلام الروسية بسبب انخفاض مستوى الثقافة الإعلامية لبعض الصحفيين المحليين.

وعشية يوم 23 سبتمبر أعلنت حكومة الوفاق الليبية أن مروحية يقودها مقاتلي فاجنر قد تحطمت في بلدية الجفرة. ولم يرد تأكيد لهذه المعلومة في طرابلس لكن الإعلام التركي وكذلك قناة الجزيرة القطرية قاما بنشر الخبر ودعمه بصورة لطائرة مروحية نشرت سابق في صحيفة يني شفق التركية منذ عامين.

كما كتبت بعض وسائل الإعلام الروسية عن تحطم الطائرة ووفاة متطوعين روس دون التحقق من المعلومات. وفي غضون ذلك أفادت الخدمة الصحفية للجيش الليبي أن مروحية تابعة للقوات الجوية التابعة للجيش هبطت اضطراريا بمنطقة مدينة السخنة ببلدية الجفرة بسبب عطل فني. ولم يصب أحد في الحادث لكن المروحية احترقت وكان البيان مصحوبا بصورة.

وفقًا ألكسندر مالكوفيتش يتم نشر هذه المواد في وسائل الإعلام التركية من أجل لنشر الرعب، وحقيقة أن عددًا من وسائل الإعلام الروسية تدعم وتوزع مثل هذا الحشو يساعد في ذلك فقط.

نشرت الخدمة الصحفية للجيش الليبي صورة من مكان الحادث تُظهر المروحية المحترقة لكن لم يظهر أي شخص ميت وحتى أكثر من ذلك لا يوجد مقاتلون من مجموعة فاجنر.

يلاحظ مالكوفيتش بأسف أن بعض الصحفيين الروس لا يولون اهتمامًا كافيًا للتحقق الأساسي من الحقائق ويؤمنون بشكل أعمى بالمواد “المثيرة” خاصة في وسائل الإعلام الأجنبية. وفي رأيه هذا يرجع إلى حقيقة أن مهمتهم ليست نشر معلومات موثوقة ولكن الرغبة في “الإثارة”.

بالإضافة إلى ذلك أشار مالكوفيتش إلى أنه يجب على الصحفيين تكريس المزيد من الوقت لأساسيات محو الأمية الإعلامية، وأن مقاومة الأخبار المزيفة هي التحدي الأكثر أهمية في عصرنا.