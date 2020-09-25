“دراه”: لو دخل ثوار بركان الغضب في الحوار السياسي سينجح .. ولن نرضى بالتهميش

قال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة، عبدالهادي دراه، إننا تركنا المجال للسياسين حتى يتم تحرير منطقة سرت والجفرة من المرتزقة -في إشارة إلى القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر- لكن حتى الأن لم يتم تسليم هاتين المدينتين سلميا، لذلك نطالب الثوار بأن يكون لهم دور في هذا الحوار السياسي لنتجنب الدم ويتمكنوا من الاتفاق، بحسب زعمه.

وواصل “دراه” خلال مداخلة هاتفية على قناة “فبراير” الداعمة لحكومة “فائز السراج” ومليشياته، زعمه بقوله: “لدينا كفاءات ليس قتالية فقط ولكن سياسية وعلمية متواجدين داخل الثوار، ولو دخل ثوار بركان الغضب في الحوار سيكون حوار ناجح بالتأكيد”.

وادعى “دراه” أن ثوار بركان الغضب هم الممثلين الشرعيين للثوار لأنهم يحاربون على التبات وضحوا بأرواحهم، متسائلا بقوله “كيف يأتي شخص لمجرد أنه ينتمي لفبراير يمثلنا ويتفاوض عنا؟ فلن ترضى الثوار بتهميشهم لأنهم هم من يشعرون بالتراب الليبي والتضحيات”.

وادعى “دراه” أن الثوار ليس لديهم أجندة سياسية ولا منصبية ولا مالية، ولكن الموجودين الأن على الساحة لديهم أجندات شخصية أو خارجية”، مطالبا بتمثيل الثوار في الحوارات الجارية بأكملها.