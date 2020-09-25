ليبيا الان

“دراه”: لو دخل ثوار بركان الغضب في الحوار السياسي سينجح .. ولن نرضى بالتهميش

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة، عبدالهادي دراه، إننا تركنا المجال للسياسين حتى يتم تحرير منطقة سرت والجفرة من المرتزقة -في إشارة إلى القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر- لكن حتى الأن لم يتم تسليم هاتين المدينتين سلميا، لذلك نطالب الثوار بأن يكون لهم دور في هذا الحوار السياسي لنتجنب الدم ويتمكنوا من الاتفاق، بحسب زعمه.

وواصل “دراه” خلال مداخلة هاتفية على قناة “فبراير” الداعمة لحكومة “فائز السراج” ومليشياته، زعمه بقوله: “لدينا كفاءات ليس قتالية فقط ولكن سياسية وعلمية متواجدين داخل الثوار، ولو دخل ثوار بركان الغضب في الحوار سيكون حوار ناجح بالتأكيد”.

وادعى “دراه” أن ثوار بركان الغضب هم الممثلين الشرعيين للثوار لأنهم يحاربون على التبات وضحوا بأرواحهم، متسائلا بقوله “كيف يأتي شخص لمجرد أنه ينتمي لفبراير يمثلنا ويتفاوض عنا؟ فلن ترضى الثوار بتهميشهم لأنهم هم من يشعرون بالتراب الليبي والتضحيات”.

وادعى “دراه” أن الثوار ليس لديهم أجندة سياسية ولا منصبية ولا مالية، ولكن الموجودين الأن على الساحة لديهم أجندات شخصية أو خارجية”، مطالبا بتمثيل الثوار في الحوارات الجارية بأكملها.

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السياسين ثوار بركان الغضب سرت والجفرة عبدالهادي دراه

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى ثوار ياصرصار يسمح باحتلال الاتراك يامتناك ويسمح بجلب نفايات ارهابية لتحميه من غضب الشعب .
    اما سرت والجفرة خط احمر محرم على اسيادك الاتراك وهم يعرفون بأس الجيش المصرى وقدرته على سحق اى كلب من كلاب اردوغان فهو يملك اقوى جيوش المنطقة والرابع عالميا فى المدرعات والسادس عالميا فى القوة البحرية وله تاريخ عظيم فى سحق الجيش العثمانى والتتار باحمار أقرأ التاريخ لتعرف عظمة الجيش المصرى الذى جاب الجيش العثمانى الارث قصدى الارض اما انتم فشوية صراصير سيتم ابادتهم فى اى وقت ولو فيكم ذكر واحد يتقدم نحو سرت او الجفرة !!

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  • يا حمار بركان الغضب عبارة اسم عملية وليس حزب أو جماعة خاصة
    بركان الغضب شارك فيه من كل الأطياف وليس له قائدا محددا
    من يمثل عملية بركان الغضب؟
    لا يوجد
    أصلا هي عملية مثل عملية فجر ليبيا وعملية الكرامة وطوفان الكرامة وعملية عاصفة السلام وعملية البنيان المرصوص
    وعندك عمليات كثيرة عالمية مثل عملية عاصفة الحزم وتعلب الصحراء وعملية الرمال..إلخ
    كل هذه عمليات وليست جماعة أو حزب أو كتيبة
    سبحان الله قداش شوفنا من حمير بعد ثورة فبراير

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  • راحت عليكم يامتخلف عقليا فالمتغطى باردوغان عريان وانتم مجرد عبيد عنده وهو الان يتوسل لمصر ان تنسق معه امنيا واشترطت مصر تسليم الاخوان المطلوبين عنده وقد نرى صفقة ما بين مصر وتركيا على حساب الاخوان وانتم سيتم تعبئتكم فى شكاير وتسليمهم عربون محبة للمشير الم ترى ما فعله الاتراك مع حسن البشير الذى اهدى لهم جزيرة سواكن وارسلوا وزير خارجيتهم اوغلوا لحضور فرح السودان بسقوط البشير !!!

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