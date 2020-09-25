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مشروع لتركيب ألواح طاقة شمسية لمركز العزل بسبها

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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