أبو بكر سعيد: أدعم إجراء انتخابات تشريعية قبل مارس 2021م

أكد عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس أبو بكر سعيد، دعمه لإجراء انتخابات تشريعية قبل مارس 2021م استنادا على القانون 10 لسنة 2014م، وإرجاع القرار للشعب ليختار ممثليه في سلطة تشريعية جديدة.

وقال سعيد، :”لا حوار بوزنيقة المغربية، ولا مونترو السويسرية، ولا جنيف القادم، كلها مضيعة للوقت وتقاسم سلطة، وفرض أجندات خارجية وإعادة تدوير نفس الشخوص، شخصياً أدعم إجراء انتخابات تشريعية قبل مارس 2021م استنادا على القانون 10 لسنة 2014م وإرجاع القرار للشعب ليختار ممثليه في سلطة تشريعية جديدة، قادرة على توحيد مؤسسات الدولة وتكليف حكومة وحدة وطنية، وأدعو الخيرين الزملاء من أعضاء مجلس النواب الحالي الاتفاق على عقد جلسة رسمية علنية لمناقشة وإصدار قانون الانتخاب”.