ليبيا الان

النمروش يأمر بحل كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء»

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، اليوم الجمعة، أمر بحل كتيبتي “الضمان” و”أسود تاجوراء” وإحالة قادتهما للمدعي العسكري للتحقيق في الاشتباكات التي حدثت فجر الجمعة. 

ونقلت مصادر مطلعة عن النمروش قوله، :”أعطينا تعليماتنا باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين إذا لم يتوقف فورا إطلاق النار”. 

وكانت العاصمة طرابلس، قد شهدت فجر اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق، حيث أوضحت المصادر، أن الاشتباكات -التي اندلعت في منطقة تاجوراء- كانت بين كتيبة “الضمان” وكتيبة “أسود تاجوراء”، وأسفرت عن مقتل اثنين حتى الآن. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اى قوة تملكها ضد هذه المليشيات فالبقرة اقوى منك والحصان وغيرهم

    رد

  • اصدر وزغ الفقاع المدعو النمروش التابع لحكموة الفشوش وليس الوزير قرار بحل أثنين من عصابات الجريمه في طرابلس وعقبال بحل باقي مجموعات الصعاليك المكون الاساس لجيش وزغ الفقاع النمروش

    رد