النمروش يأمر بحل كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء»

أصدر وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، اليوم الجمعة، أمر بحل كتيبتي “الضمان” و”أسود تاجوراء” وإحالة قادتهما للمدعي العسكري للتحقيق في الاشتباكات التي حدثت فجر الجمعة.

ونقلت مصادر مطلعة عن النمروش قوله، :”أعطينا تعليماتنا باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين إذا لم يتوقف فورا إطلاق النار”.

وكانت العاصمة طرابلس، قد شهدت فجر اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق، حيث أوضحت المصادر، أن الاشتباكات -التي اندلعت في منطقة تاجوراء- كانت بين كتيبة “الضمان” وكتيبة “أسود تاجوراء”، وأسفرت عن مقتل اثنين حتى الآن.