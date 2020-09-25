الحكم المحلي بالبرلمان: ندعم إجراء الانتخابات البلدية في أقرب فرصة

أعرب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، عن ترحيب اللجنة بإجراء الانتخابات البلدية في المناطق التابعة لشرعية المجلس وفي أقرب فرصة.

وأكد عمران، بأن ذلك سيكون دليل على الاستقرار وسيعطي الفرصة للمواطنين في البلديات لاختيار من يدير شؤون حياتهم اليومية وهو حق يكفله الإعلان الدستوري ويعزز مبدأ المسؤولية لدى المجتمع، مشددا على ضرورة تقديم الدعم الكافي للمفوضية الخاصة بانتخاب البلديات للقيام بمهامها، مقدما شكره لمؤسسات المجتمع المدني التي أبدت استعدادها للعمل من أجل نجاح الانتخابات البلدية.