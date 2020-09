أمر وزير الدفاع

المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الجمعة، بحل ميليشيات الضمان وأسود

تاجوراء وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق في الاشتباكات التي حدثت فجر

الجمعة، بمدينة تاجوراء.

