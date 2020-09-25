شكري يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي سبل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا

ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الخميس بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في العاصمة الأردنية عمّان.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية صرح بأن الوزيرين تباحثا حول مستجدات عدد من قضايا المنطقة، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار هناك.

واختتم حافظ تصريحاته بأن الوزير شكري قد أعرب عن ارتياحه لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلديّن على كافة المستويات من أجل تعزيز التعاون اتصالاً بالتطورات الإقليمية.

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