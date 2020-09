بعد تعرض مقرها للاعتداء.. بلدية زليتن تتهم الوفاق بعدم الالتزام بمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء

تعرض مقر ديوان بلدية زليتن إلى تعدي من قبل محتجين على انقطاع الكهرباء، ومحاولة إضرام النيران فيه.

واتهمت بلدية زليتن، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” حكومة الوفاق والشركة العامة للكهرباء، بعدم الالتزام والتخلف عن وعودهما المتكررة بمعالجة انقطاع الكهرباء، التي فاقمت معاناة المواطنين، محملة اياهما كامل المسؤولية عن ما يترتب من استمرار المعاناة والظلم الواقع على البلدية، التي تعد من أكبر البلديات، بسبب العجز الحاصل في معالجة أزمة الكهرباء

وأفادت البلدية، بأن انقطاع الكهرباء في البلدية، تجاوز 36 ساعة متتالية.

وحذر المجلس البلدي من خروج الأمور عن السيطرة وتفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية بالبلدية .

