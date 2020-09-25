“العربية لحقوق الإنسان” بطرابلس: “اشتباكات تاجوراء” وضحت هشاشة الوضع الأمني في العاصمة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة، فجر اليوم الجمعة، بين كل من “مليشيا الضمان”، و”مليشيا أسود تاجوراء” التابعتين لحكومة الوفاق.

وأوضحت المنظمة العربية في بيان لها اليوم الجمعة، أن المليشيتين استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية على نحو يُنذر بسقوط ضحايا مدنيين، وتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في البلاد، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر، متجاهلتان قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة.

ودعت المنظمة العربية في بيانها كل من المجلس الرئاسي، وبعثة الأمم المتحدة بالعمل معاً وتكثيف جهودهما من أجل تهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بمنطقة تاجوراء وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

ووصفت المنظمة العربية النظام الأمني بالعاصمة وما جاورها بـ”حالة تشظي وهشاشة”، الأمر الذي يربك المشهد ويعمق الأزمة الإنسانية والسياسية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وضرورة العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب وقادة المليشيات ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259)، واللذان ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان في ليبيا.

كان وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش قد أمر منذ قليل بحل كتيبتي “الضمان” و”أسود تاجوراء” التابعتين لـ “الوفاق” وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق في الاشتباكات التي حدثت فجر الجمعة في منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء.

جدير بالذكر أن شهود عيان أفادوا لـ”لساعة 24″ بأن مدينة تاجوراء شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت فجر اليوم الجمعة ولا تزال مستمرة بين ما يعرف بـ”مليشيا الضمان” و”مليشيا أسود تاجوراء” بمنطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد.

وأكد شهود عيان، أن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرين إلى أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من “مليشيا الضمان” بالرماية على عنصرين من مليشيا “أسود تاجوراء” وقتلهما.

وأوضح شهود عيان، أن الاشتباكات المستمرة، أدت إلى إقفال الطريق الرئيسي في “بئر الأسطى ميلاد”، مؤكدين أن الاشتباكات اشتدت بشكل كبير بعد أن دخل سلاح الدبابات إلى “المعركة”.