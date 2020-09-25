أوحيدة: تركيا لن تتوقف عن إرسال شحنات السلاح إلى ليبيا

ليبيا -قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن تركيا لن تتوقف عن إرسال شحنات السلاح إلا إذا وجدت نفسها ضمن تفاهمات سياسية تضمن مصالحها.

أوحيدة وفي تصريح لموقع “العين الاخبارية” أمس الخميس أضاف:”لا يخفى على أحد تمادي تركيا واندفاعها نحو أهدافها الاستراتجية والاقتصادية التوسعية في تحد سافر لمحيطها”، مرجحًا أن مثل هذه العقوبات لن تقلل من الغطرسة التركية إلا إذا شعرت بمخاطر حقيقية على مشروعها بخطوات أكثر صرامة من قبل أوروبا.

وأعتقد عضو مجلس النواب أن فرنسا ستتدخل لمواجهة التحركات التركية لأنها وروسيا وأمريكا تعتبر ليبيا ساحة صراع بينها.

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