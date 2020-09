الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر جريمة اختطاف وقتل “فتحية اللافي” وتطالب بأشد العقوبات على المتهمين للحد من هذه الظاهرة

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن

شديد إدانتها واستنكارها حيال جريمة اختطاف وقتل السيدة فتحية اللافي، البالغة من

العمر 60 سنة، والتي اختطفت في صباح يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، بعد مغادرتها

منزلها في منطقة مشروع الهضبة بطريق المطار.

وأضافت اللجنة في بيان عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنها تابعت ببالغ الأسى والحزن هذه الجريمة، حيث

أعلن مساء يوم أمس عن مقتلها وضبط المتهم في الواقعة، والذي أفصح أيضا عن مكان دفن

جثة المجني عليها، حسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وطالبت اللجنة النيابة العامة بإنزال أشد

العقوبات على المتهمين في اختطاف وقتل اللافي، موضحة أن سياسة الصمت على انتشار

السلاح وعدم توفير الأمن والأمان يزيد من هذه الحالات.

وطالبت اللجنة في بيانها وزارة الداخلية بحكومة

الوفاق غير المعتمدة بالعمل بشكل فاعل على ضبط الأمن والاستقرار وإنهاء حالة

الفراغ الأمني الملحوظ في عديد من المناطق والمدن الليبية، ومقاومة الجريمة

والجريمة المنظمة ومنع وقوع الجريمة قبل وقوعها وتعقب ورصد شبكات الجريمة والجريمة

المنظمة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، موضحة أن ذلك للحد من ظاهرة تصاعد حالات

الاختطاف والقتل والسرقات التي تطال المواطنين.

ويذكر أن اختطاف فتحية اللافي يؤكد حالة

الانفلات الأمني وشيوع الجريمة في المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة

ويشير إلى خروج الأوضاع الأمنية عن سيطرتها تماما، ما يثير حالة من الرعب والفزع

بين الأهالي بشكل يومي بسبب تكرار حدوث مثل هذه الجرائم.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير

المعتمدة قد أعلنت يوم أمس في بيان لها ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، مضيفة أنه

اعترف بخطف الضحية وقتلها والإفصاح عن مكان دفنها.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد أفادت أن المواطنة

كانت متجهة لتلقي العلاج بإحدى العيادات الطبية، لكنها تأخرت في العودة للمنزل، ثم

فقدت أسرتها التواصل معها، موضحة أن جثة القتيلة عثر عليها في منطقة مشروع الهضبة،

وتم ضبط المجرم وهو يحاول بيع سيارتها في منطقة تاجوراء.

واعتبرت اللجنة أن استمرار وتيرة العنف بحق

النساء مؤشر خطير يهدد منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة وغياب تطبيق

القوانين الرادعة وانتشار السلاح الذي ما من شأنه أن يسهم في زيادة مثل هذه

الجرائم.

وأوضحت اللجنة أن العام المنصرم حصد حياة العديد

من السيدات بجرائم قتل تعددت دوافعها الاجتماعية والثقافية وتجسدت بمفهوم العنف ضد

النساء كونهم إناث، مضيفة أن ذلك في ظل ضعف الحماية الأسرية والمجتمعية تجاه

النساء خاصة اللواتي يواجهن العنف في الحيزين الخاص والعام.

