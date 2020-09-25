عقب اشتباكات تاجوراء.. منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق شامل

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها حيال اندلاع اشتباكات مسلحة بمنطقة تاجوراء شرق طرابلس، فجر اليوم الجمعة، فيما بين الجماعات المسلحة بالمنطقة، حيث استخدمت الجماعات المتنازعة، الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، مما تسبب في ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وما أسفرت عنه أيضا من سقوط لعدد من القتلى والجرحى.

وأعربت اللجنة في بيان أصدرته، عن استيائها الكبير حيال حالة تشظي وهشاشة النظام الأمني بمدينة طرابلس وما جاورها، الأمر الذي يربك المشهد ويعمق الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد، مطالبة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ومكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل في واقعة الاشتباكات المسلحة حيث يجب أن يتم ملاحقة المسؤولين عن هذه الاشتباكات وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

وأكدت اللجنة في بيانها، أن وقوع هذه الاشتباكات من جديد، يجدد التأكيد على ضرورة وأهمية أن تتحرك حكومة الوفاق بشكل سريع في بدأ تنفيذ الخطط الأمنية لضبط الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة وإنهاء الفوضى الأمنية، والالتزام بتنفيذ برنامج نزع سلاح الجماعات المسلحة وحلها وتفكيكيها وتسريح وإعادة دمج عناصرها.

كما أكدت اللجنة، على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال تفعيل الآليات الدولية المعنية بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا، مجددة دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.