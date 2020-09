أعلنت ميليشيا الضمان التابعة لقوات الوفاق عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وقف إطلاق النار، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت بينها وبين ميليشيا الصمود فجر الجمعة، بمدينة تاجوراء.

