انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء بطرابلس بدءا من السبت

توقعت الشركة العامة للكهرباء تحسنا تدريجيا في وضع الشبكة الكهربائية ابتداء من غد السبت، ما يمثل انفراجة في أزمة انقطاع التيار عن العاصمة طرابلس.

وينفذ فنيو الشركة وشركة الإنشاءات الكهربائية اليوم الجمعة، الأعمال النهائية لصيانة أحد الكوابل الأرضيلة لنقل الطاقة في جنزور، المغذية لطرابلس، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتعاني العاصمة منذ أيام من تفاقم أزمة انقطاع التيار، ما دعا شركة الكهرباء إلى إصدار بيانًا توضيحيًّا الإثنين الماضي حول الأزمة، مطمئنة المواطنين أنها اتخذت كافة التدابير لإنجاز الصيانة اللازمة.

وأرجعت في بيانها حدوث تلك المشكلة إلى الاعتماد على مساري تغذية طويلين من الشبكة الغربية وآخر من الشبكة الوسطى، ما أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال.

وختم البيان بأن هذا الإجراء موقت لتوفير أقصى ما يمكن من الطاقة الكهربائية لمدينة طرابلس، وأن الشركة تكثف العمل على مدار 24 ساعة لصيانة الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية لإمداد العاصمة بالطاقة المطلوبة وبالصورة الفنية الصحيحة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا