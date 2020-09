الصفراني: حوار المغرب قد يشهد توقيع اتفاق نهائي بين مجلسي النواب والدولة الأسبوع المقبل

قال ممثل ما

يسمى بمجلس الدولة في حوار المغرب عبد السلام الصفراني اليوم الجمعة، إن حوار

المغرب قد يشهد الأسبوع المقبل توقيع اتفاق نهائي بين مجلسي النواب والدولة.

وأوضح الصفراني

في تصريح صحفي أن الأسبوع المقبل قد يشهد

توقيع الاتفاق النهائي فيما يخص تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بعد إتمام بعض

الإجراءات.

وبين أن وفد ما

يسمى بمجلس الدولة يحاول إنهاء مسار المناصب السيادية في هذه الجولة، إلى جانب

مُحاولة فتح النقاش في المسار الدستوري مع مجلس النواب.

وأشار الصفراني

إلى أن ما يسمى بمجلس الدولة وافق على ما تم الوصول إليه في الجولة الأولى من حوار

المغرب في جلسته الأسبوع الماضي.

