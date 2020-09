طالب منظمو مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين في مدينة بنغازي، وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، ببيان يكشف ملابسات خطف المتظاهر السلمي ومحاسبة من يقف وراء الجريمة.

وأوضح منظمو المظاهرة، أن الحريات والحقوق خط أحمر، والسكوت على ما حصل من انتهاك للحرية الشخصية ولحرية الراي والتعبير وللحق في حماية القانون، لا يعد قبولا من منظمي المظاهرة.

وأضاف منظمو مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين، أن عدم المنادة بالمحاسبة فيه تكريس للافلات من العقاب وهو اشد انواع الفساد.

The post منظمو مظاهرة إنقاذ ليبيا يطالبون داخلية المؤقتة بكشف ملابسات خطف متظاهر سلمي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24