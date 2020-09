أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الجمعة، عن إدانتها

واستنكارها لما وقع فجر اليوم من اشتباكات مسلحة بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس،

بين الميليشيات الموالية للوفاق.

وأضافت اللجنة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن

الميليشيات المسلحة المتنازعة، استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء

السكنية المكتظة بالمدنيين، الأمر الذي تسبب في ترويع السكان وتعريض حياتهم

وسلامتهم للخطر.

كما أبدت اللجنة استياءها مما أسفرت عنه الاشتباكات من سقوط عدد من القتلى والجرحى،

وما له من أثر سلبي على جهود تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة وإنهاء الفوضى

الأمنية التي تتسبب بها الميليشيات المسلحة والخارجين عن القانون.

وعبرت اللجنة عن غضبها حيال حالة ضعف النظام الأمني بطرابلس وما جاورها، وما

له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد.

وطالبت اللجنة، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، ومكتب النائب العام،

بفتح تحقيق شامل في الواقعة، مشددة على أن يتم ملاحقة المسؤولين عن هذه الاشتباكات

وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

وأكدت اللجنة على ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق غير المعتمدة بشكل سريع في

بدأ تنفيذ الخطط الأمنية لضبط الأمن والاستقرار وإنهاء الفوضى الأمنية التي تتسبب

بها الميليشيات المسلحة والخارجين عن القانون، والعمل على تنفيذ برنامج نزع سلاح المليشيات

وحلها وإعادة دمج عناصرها.

The post الوطنية لحقوق الإنسان تدين الاشتباكات التي وقعت فجرا بين مليشيات الوفاق بتاجوراء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24