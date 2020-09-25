«مليشيا الضمان» تعلن امتثالها لوقف إطلاق النار وتتجاهل أمر استدعاء قادتها للتحقيق

قالت مليشيا “الضمان” بقيادة علي دريدر، التابعة لحكومة الوفاق، إنها تمتثل لقرار وقف إطلاق النار أمام مليشيا “أسود تاجوراء”، متجاهلة استدعاء قيادتها إلى التحقيق وفقا لقرار صلاح النمروش وزير الدفاع في الحكومة، بينما تجاهلت الأخيرة قرار الاستدعاء ووقف إطلاق النار.

وأعلنت مليشيا “الضمان” في بيان مقتضب، اليوم الجمعها، إمتثالها لأوامر وزير الدفاع بحكومة الوفاق بوقف إطلاق النار الفوري، متابعة:” إننا لم ولن نبادر بالهجوم وللعلم بأنه تم الاعتداء والهجوم علينا، مما يمنحنا الحق في الدفاع عن أنفسنا إذا هاجمنا الطرف الآخر”.

وكان وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، قد أمر بحل كتيبتي “الضمان” بقيادة علي دريدر، و” أسود تاجوراء” بقيادة نادر الأزرق التابعتين لحكومته، حسبما أفادت وسأئل إعلام موالية لحكومة الوفاق.

وقرر “النمروش”- حسب وسائل إعلام- إحالة قادة الكتيبتين إلى المدعي العسكري في طرابسل للتحقيق معهم في الاشتباكات التي وقعت فجر الجمعة في منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء.

كما أصدر صلاح النمروش، تعليماته باستخدام القوة ضد ما أسماهما الكتيبتين إذا لم يتوقفا فورا عن إطلاق النار.

وكان شهود عيان قد أفادوا لـ”لساعة 24″ بأن مدينة تاجوراء شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت فجر اليوم الجمعة ولا تزال مستمرة بين ما يعرف بـ”مليشيا الضمان” و”مليشيا أسود تاجوراء” بمنطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد.

وأكد شهود عيان، أن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرين إلى أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من “مليشيا الضمان” بالرماية على عنصرين من مليشيا “أسود تاجوراء” وقتلهما.

وأوضح شهود عيان، أن الاشتباكات المستمرة، أدت إلى إقفال الطريق الرئيسي في “بئر الأسطى ميلاد”، مؤكدين أن الاشتباكات اشتدت بشكل كبير بعد أن دخل سلاح الدبابات إلى “المعركة”.