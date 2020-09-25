زوجة «أردوغان» منشغله بتأليف كتاباً عن «الطبخ العثماني»

ذكرت صحيفة “صباح” اليومية التركية، يوم أمس الخميس، أن السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، ألفت كتاباً عن الطبخ العثماني، يتوقع نشره في بداية عام 2021 باللغتين التركية والإنجليزية.

كانت أمينة أردوغان قد أشارت إلى خطط لكتاب فن الطهي على موقع تويتر في 18 سبتمبر الجاري، بعد استضافتها اجتماعًا مع أكاديميين في علوم الطهي والطهاة.

وقالت صحيفة “صباح”، في تقرير ترجمته “الساعة 24” إن كتاب الوصفات سيتم ترجمته إلى لغات أخرى في وقت لاحق.

ويروّج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نطاق واسع للأفكار العثمانية والإسلامية والقومية في خطاباته، ويسعى لتوسيع نفوذ تركيا في الشرق الأوسط.

قالت أمينة أردوغان: “نحن نعد كتابًا عن فن الطهو، يهدف إلى الترويج لثراء المطبخ التركي. هذا العمل سيشمل قواعدنا الثقافية مع وصفات صحية وتقليدية وخالية من المخلفات”.