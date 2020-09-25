«شركة النظافة» تهدد بعدم جمع القمامة من عدة مناطق بـ«طرابلس»

هددت شركة الخدمات العامة طرابلس، بتجاهل جمع القمامة في بعض المناطق من العاصمة، جراء حرقها من قبل المحتجين على انقطاع الكهرباء.

قالت “الشركة” في بيان، اليوم الجمعة: “تنوه شركة الخدمات العامة طرابلس للسادة المواطنين سكان مدينة طرابلس بأنه لوحظ يوم الأمس وأول أمس اشعال النار في صناديق القمامة من قبل المحتجين علي انقطاع الكهرباء وأن شركة الخدمات العامة طرابلس تقوم بواجبها علي أكمل وجه وان هذه الأعمال تسبب في عرقلة عمل الشركة” وفق قولها.

أضافت: “تدعو الشركة بعد هذه الأحداث المشينة السادة في وزارة الداخلية والجهات الأمنية للوقوف علي دورهم والقبض علي المجرمين الخارجين عن القانون الذين اضرموا النار في الصناديق التي تخدم عامة الناس وتعلم الشركة سكان هذه المناطق الموقرين في حال تكرار هذه الأعمال سنظر آسفين للتوقف علي العمل بهذه المناطق وهي منطقة طريق السكة وشارع الأكترونات بالظهرة وطريق الشط أمام مقبرة الهنشير” وفق ما جاء في البيان.