رويال داتش شل تحجز تحميل شحنة خام في مرفأ الزويتينة

حجزت رويال داتش شل مبدئيا ناقلة لتحميل شحنة خام في مرفأ الزويتينة في 3 أكتوبر، وتعد هي الشحنة الأولى منذ يناير في الميناء الذي أُعيد فتحه في الآونة الأخيرة.

وتظهر بيانات شحن على رفينيتيف أيكون وفقا لرويترز أنه من المتوقع أن تحمل الناقلة أمورو شحنة قدرها مليون برميل ثم تفرغها في سنغافورة في 22 أكتوبر.

وامتنعت شل عن التعليق على الحجز.

ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة عن تحميلات النفط من المرفأ في 22 سبتمبر.

وحملت ناقلة النفط دلتا هيلاس مليون برميل من الخام ليونيبك، الذراع التجارية التابعة لسينوبك الصينية، من مرفأ الحريقة هذا الأسبوع.

وتظهر بيانات رفينيتيف أيكون أن السفينة أبحرت من الميناء متجهة صوب بورسعيد في مصر.

ويجري تحميل خامي المسلة والسرير من الحريقة.

وقالت مؤسسة النفط إنها تتوقع زيادة إنتاجها النفطي إلى 260 ألف برميل يوميا الأسبوع القادم.

