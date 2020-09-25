بحضور 40 دبلوماسياً.. وليامز تبحث وضع حد لأزمة الكهرباء

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، رفقة السفير المفوض للاتحاد الأوروبي في ليبيا بصفته رئيسا لمجموعة العمل الاقتصادية، ورئيس الشركة العامة للكهرباء، الوضع الراهن الذي تمر به الشبكة الكهربائية من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي الذي يصل لأكثر من 16 ساعة.

وقدم نائب رئيس الشركة العامة للكهرباء، عبدالسلام الأنصاري، تصور الشركة لمعالجة هذا العجز والمقدر بحوالي 3000 ميغاوات على المدى القصير والبعيد، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة والحفاظ على استقرار الشبكة هي الإجراءات التي يمكن القيام بها على المدى القريب.

وأضاف الأنصاري أن هنالك صعوبة في تطبيق هذه الإجراءات بسبب صعوبة تطبيق جدول فعّال لتوزيع الأعمال، إضافة لعدم صلاحية أحد خطوط النقل الرئيسة، إضافة إلى أن تدفق الإيرادات إلى الشركة العامة للكهرباء من تحصيل الرسوم شبه معدوم.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق الحضور حول إمكانية إعطاء الدعم للصيانة الحيوية وتحسين مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك مجال الطاقات المتجددة، إلى جانب تعزيز التعاون مع دول الجوار لحلحلة هذه الأزمة.

وشارك في الاجتماع 40 شخصًا من أعضاء السلك الدبلوماسي في ليبيا، من بينهم ممثلون عن مصر وإيطاليا وفرنسا وتونس وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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