كتيبة الضمان تعلن امتثالها لأوامر النمروش بوقف إطلاق النار

أعلنت كتيبة الضمان امتثالها للأوامر الصادرة عن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش بشأن وقف إطلاق النار الفوري بمنطقة تاجوراء.

وأكدت الكتيبة في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها لن تُبادر بالهجوم، مؤكدة أنها تعرضت لاعتداء وهجوم منحها حقها في الدفاع عن نفسها، بحسب ما ورد بالمنشور.

وكان النمروش قد أصدر تعليماته باستخدام القوة ضد “كتيبتين متقاتلين” منذ ليلة الخميس بمنطقة تاجوراء في طرابلس، في حال عدم التزامهما بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأمر النمروش بحل الكتيبتين المعنيتين دون ذكر اسمهما، وإحالة قادتهما للمدعي العسكري العام للتحقيق في واقعة الاشتباكات التي اندلعت بينهما ليلة الخميس في تاجوراء.

وشهدت منطقة تاجوراء بطرابلس اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت متأخر من ليل الخميس، وتواصلت حتى صباح الجمعة، بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء التابعتين لحكومة الوفاق.

وأفادت مصادر لـ218 بأن المواجهات المسلحة اندلعت إثر مقتل المدعو “أحمد جدوق” التابع لكتيبة الضمان بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل أفراد كتيبة أسود تاجوراء بالقرب من مستشفى الجلدية في مدينة تاجوراء.

وردت كتيبة الضمان على مقتل “جدوق” باستهداف 2 من قادة كتيبة أسود تاجوراء بوابل من الرصاص أدى لمقتلهما وهما “نادر الأزرق وأحمد طواقه”، بحسب المصدر.

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