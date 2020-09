الجراري: ليبيا تحتاج 100 مليار دولار لإعادة إعمار المدن المتضررة جراء والصراعات

أعلن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، أن ليبيا تحتاج لنحو 100 مليار دولار لإعادة إعمار المدن المتضررة جراء الظروف والصراعات التي مرت عليه.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن ليبيا تحتاج لأكثر من مليوني عامل مصري لإعمار المدن الليبية المتضررة، مشيرا إلى سعيهم لعودة العمالة المصرية في كل التخصصات.

وأوضح الجراري، أن ليبيا بدأت رسميا في الاتفاق مع الجهات المختصة سواء في مصر أو في ليبيا والمتمثلة في الشركات الخاصة لاعتماد العمالة المتواجدة في البلاد والتي دخلت بطرق غير مشروعة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، كما أن ليبيا تبحث مع مصر التبادل التجاري بين البلدين والتوسع في التنقل للأفراد والبضائع.

وأوضح الجراري أنه كان في ليبيا أكثر من مليوني عامل مصري قبل 2011، واتصالاتنا مع الجانب المصري مستمرة وهم متعاونون معنا لتسهيل مرور الأفراد والبضائع والسيارات.

واختتم رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن الشركات الليبية المتخصصة في الإنشاء والتنمية جاهزة للعمل، وسيتم جلب العمالة عن طريقهم.

