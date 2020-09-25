المرعاش: الغموض يكتنف منتدى الحوار السياسي المزمع إقامته في جنيف السويسرية

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن الغموض يكتنف منتدى الحوار السياسي المزمع إقامته في جنيف السويسرية بتنظيم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،مشيراً إلى عدم وضوح أهدافه ومعايير اختيار المشاركين فيه.

المرعاش وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس الخميس أكد أن هذا الأمر سيكون بمثابة الغموض المدمر وليس الغموض البناء كما يوصف من قبل عديد المتابعين.

وأوضح أن هذا الحوار في حال انعقاده لن يخرج بشيء ولن تكون له أية نتائج إيجابية ولن يحقق تطلعات المواطنين في إنهاء الفوضى والتشكيلات المسلحة وإنهاء حالة سوء الخدمات.

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