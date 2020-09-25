ليلة ساخنة في تاجوراء بسبب اشتباكات بين قوتين للوفاق

أخبار ليبيا24

شهدت تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، فجر اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة بين كتيبتي “أسود تاجوراء” و “الضمان” التابعتين لحكومة الوفاق.

وتكشف هذه الاشتباكات من جديد عن حجم الانفلات الأمني والتوترات بين قوات حكومة الوفاق، الذي يشهده غرب ليبيا.

وأفاد شهود، أن الاشتباكات اندلعت فجر اليوم الجمعة حيث شهدت المنطقة تبادل للقصف المدفعي بين الطرفين المتناحرين بمنطقة بئر الأسطى، إثر خلافات بين عناصر الكتيبتين.

وبعد اندلاع الاشتباكات، أمر وزير حكومة الدفاع بحكومة الوفاق، العقيد صلاح الدين النمروش، بحل الكتيبتين، وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق بالحادثة.

وقال النمروش، إنه تم إعطاء التعليمات باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين، إذا لم يتوقف فورًا إطلاق النار.

وعلى إثر ذلك، أعلنت “كتيبة الضمان” امتثالها لأوامر النمروش، بوقف إطلاق النار الفوري، مشيرة إلى أنها لن تبادر بالهجوم من جديد، إلا في حال الاعتداء عليها.

وأشارت الكتيبة، على فيسبوك، إلى أنها لم تكن الطرف المعتدي، وإنما قد تم الاعتداء والهجوم عليها من قبل “أسود تاجوراء”، مما “يمنحنا حقنا للدفاع عن أنفسنا إذا هاجم الطرف الآخر”.

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