الترجمان: حوار جنيف لن ينهي وجود التشكيلات المسلحة والمستعمر التركي

ليبيا – قلل رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان من أهمية منتدى الحوار السياسي المزمع إقامته في جنيف السويسرية بتنظيم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

الترجمان وفي تصريح لقناة “ليبيا 218″امس الخميس قال إنه المنتدى لا يمكن أن ينتج شيئاً جديداً ومختلفاً عما أنتج في المرات السابقة.

وأضاف أن المجموعة التي ستحضر المنتدى لن تكون قادرة على إنهاء حالة الفوضى الموجودة في ليبيا وإنهاء التشكيلات المسلحة والمستعمر التركي الذي دخل على خط الصراع في ليبيا من خلال زجه بالآلاف من المرتزقة من حاملي الجنسية السورية.

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