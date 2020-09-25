سيالة وصنع الله يبحثان مسألة ترسيم الحدود البحرية مع دولتي اليونان ومالطا

ليبيا – عقد وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الخميس اجتماعا مع رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الاعلامي لخارجية الوفاق عدة مواضيع كان ابرزها مسألة ترسيم الحدود البحرية مع دولتي اليونان ومالطا وكيفية حلحلة هذا النزاع ودياً بما يخدم مصلحة حكومة الوفاق وجميع الأطراف وذلك وفق القوانين المعترف بها دولياً دون أن يشير المصدر إلى عرض الموضوع على البرلمان الليبي المنتخب.

وبدوره، أكد سيالة بأن الوزارة ستتواصل مع حكومات هذه الدول للتفاوض ومناقشة الامر والتوصل الى حلول نهائية على أن تكون شفافة و واقعية لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا.

ومن جانبه، أوضح صنع الله بأن مؤسسة النفط ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتهم الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم الى أن يتم التوصل الى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية وبما لا يفرط في حقوق وسيادة ليبيا.

هذا وحضر الاجتماع كل من :”مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج ابو القاسم شنقير، ومدير عام الشؤون القانونية خلف الله ابراهيم،ومدير إدارة الاستكشاف بشير قريعة، ومدير إدارة المعلومات الفنية حسين الرمالي، ومحمد الحراري رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية،ومحمود المزوغي مستشار الوزير سيالة”.

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