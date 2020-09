” الناطق باسم المؤقتة” لـ ” ليبيا 24″: الانتخابات البلدية تنطلق الشهر المقبل

خاص ليبيا ٢٤

أعلنت الحكومة المؤقتة

استعدادها للبدء في إجراء الانتخابات البلدية.

وأوضح الناطق بأسم الحكومة المؤقتة عزالدين الفالح، في تصريح خاص لـ ” ليبيا ٢٤” انه يجري الاستعدادات على قدم وساق لهذا الاستحقاق الانتخابي بإشراف من وزارة الحكم المحلي واللحنة المركزية لانتخابات البلدية.

وأشار الفالح إلى أنه من المقرر أن تنطلق الانتخابات الشهر المقبل والبداية ببلديات جالو و اوجلة واجخرة ومن ثم باقي ال15 بلدية.

وأضاف الفالح، انه سيتم تحديد موعداً لفتح باب تسجيل الناخبين الاسبوع المقبل بعد توفير مقرات للجان الفرعية.

