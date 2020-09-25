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حالة واحدة موجودة في مركز الشفاء للعزل الصحي بدرنة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشف مركز الشفاء للعزل الصحي بدرنة عن أنه لم يتم تسجيل أي حالات دخول جديدة إلى المركز.

مضيفا أنه لم يسجل كذلك حالات شفاء أو حالات وفاة، وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي في المركز أن إجمالي الحالات الموجودة داخله هو حالة واحدة فقط.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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