حالة واحدة موجودة في مركز الشفاء للعزل الصحي بدرنة

كشف مركز الشفاء للعزل الصحي بدرنة عن أنه لم يتم تسجيل أي حالات دخول جديدة إلى المركز.
مضيفا أنه لم يسجل كذلك حالات شفاء أو حالات وفاة، وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي في المركز أن إجمالي الحالات الموجودة داخله هو حالة واحدة فقط.
كشف مركز الشفاء للعزل الصحي بدرنة عن أنه لم يتم تسجيل أي حالات دخول جديدة إلى المركز.
مضيفا أنه لم يسجل كذلك حالات شفاء أو حالات وفاة، وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي في المركز أن إجمالي الحالات الموجودة داخله هو حالة واحدة فقط.
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