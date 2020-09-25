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جهاز حرس المنشآت النفطية: المشير حفتر سمح باستئناف الطيران من وإلى الحقول والموانئ النفطية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية إبراهيم الفايدي التابع للجيش الوطني إن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات باستئناف الطيران من وإلى الحقول والموانئ النفطية لنقل العاملين والمستخدمين في الشركات النفطية.

الفايدي وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أوضح أن المشير خليفة أصدر تعليمات لجهاز حرس المنشآت النفطية بالسماح لاستئناف حركة الطيران الداخلي فقط للشركات النفطية لنقل الموظفين والمستخدمين من وإلى الحقول والموانئ النفطية في كل ربوع ليبيا.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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