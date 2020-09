أفادت مصادر إعلامية اليوم الجمعة بأن خلافات حول اعتمادات مالية أدت

للاشتباكات التي وقعت بين ميليشيا أسود

تاجوراء وميليشيا الضمان في مدينة تاجوراء.

