أعيان بئر الاشهب يرفعون الغطاء الاجتماعي عن تجار البشر

استنكر أعيان وشباب بلدية بئر الأشهب وأعضاء اللجنة التسييرية للبلدية، المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد الأعيان في بيان، رفعهم الغطاء الاجتماعي عن المهربين والمتاجرين بالبشر، مشددين على ضرورة احترام ميثاق القبائل بالبلدية، الذي تم التوقيع عليه عام 2014، والقاضي برفع الغطاء الاجتماعي وعدم حماية القبيلة للمتاجرين بأرواح البشر.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العفو الدولية أصدرتا تقريرين حول المأساة التي يعيشها المهاجرين في ليبيا، والصعوبات التي يتعرضون لها.

